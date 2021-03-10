Сергей Середа - о пандемии, спасении ветеринарного образования и мартовских котах

Первопричина нынешней пандемии COVID-19 - бесконтрольное вмешательство человека в дикую природу и варварское обращение с животными. С обсуждения этой темы начался наш разговор с президентом Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженным ветрачом РФ Сергеем Середой.

Сергей Владимирович, насколько продвинулась современная наука в изучении организма животных и как можно предотвратить возможности смертельных заболеваний, передающихся от животных людям?

Сергей Середа: Благодаря этой пандемии мы приобрели огромный опыт. Мы - это и ученые, и практикующие врачи. Из полученного опыта делаются выводы, развивается семимильными шагами наука. Сейчас мы имеем еще более полное представление о коронавирусах, чем, например, десять лет назад.

Для предотвращения следующих вспышек коронавирусных инфекций - а нынешняя уже третья за последние двадцать лет - необходимо, во-первых, ограничить вмешательство человека в дикую природу. Во-вторых, важно контролировать коронавирусную микробиоту (вирусную микрофлору. - Прим. ред.) у животных. В-третьих, выражаясь научным языком, надо разрушить цепь бесконтрольных трансмиссий коронавирусов между дикими животными, которые не должны пересекаться друг с другом.

Опираясь на исследования ученых, можно сказать, что все известные человеческие коронавирусные инфекции были переданы нам от животных.

К сожалению, российские ветеринарные врачи нечасто бывают в Беларуси. Хотя мы бы хотели общаться

Меньше чем через три месяца начнутся вступительные экзамены в вузы. Какой сегодня конкурс на ветеринарные специальности?

Сергей Середа: Несмотря на все проблемы, которые есть, высокий. Я на связи с ректорами ключевых ветеринарных и сельскохозяйственных вузов. Конкурс при поступлении составляет несколько человек на место. Однако часто студентами ветеринарных вузов или факультетов становятся молодые люди, которые не до конца понимают эту профессию. И по окончании обучения они уходят работать на другие направления.

Об этом говорит и статистика: сегодня в России только 16-18% студентов, получив диплом ветврача, идут работать по специальности. Почему?

Сергей Середа: Смотря о каких специалистах речь. Врачи, лечащие мелких домашних животных, или, как их называют на Западе, pets, не имеют особых проблем. Выпускник ветеринарного вуза, который хочет работать с pets, может испытывать проблемы трудоустройства только из-за низкой квалификации. А низкая квалификация уже глобальная проблема, которая касается и ветеринарных врачей для сельскохозяйственных животных.

Низкий процент трудоустройства по специальности я связываю с двумя основными причинами, а на самом деле их гораздо больше. Первая - плохая подготовка врачей. Для ее решения надо как можно скорее вводить ординатуру, которая даст возможность специализации. Вторая причина - плохие условия для работы ветспециалистов, прежде всего в селе. К этому же можно добавить маленькие зарплаты, отсутствие приличных жилищных условий, логистические, инфраструктурные, транспортные проблемы. Решать эти вопросы необходимо на государственном уровне.

И что можно сделать?

Сергей Середа: По-хорошему нужна отдельная программа поддержки ветеринарных врачей по типу существующих сегодня программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в рамках нацпроекта "Здравоохранение", направленных на привлечение медицинских кадров в сельскую местность. Только в нашем случае речь идет о земском ветеринарном докторе.

По данным ВЦИОМ, около 60% россиян имеют домашних животных. К сожалению, в России практически нет контроля за качеством содержания питомцев. Чья это зона контроля?

Сергей Середа: За вакцинацией и здоровьем животного должен следить его владелец. Однако государство должно располагать четкими правилами содержания животных и уметь доносить их до людей. То есть быть регулятором этого рынка.

Животное не должно быть игрушкой, которую можно выбросить. А ведь сегодня именно такое отношение становится причиной огромного числа бездомных животных, которые мало того что страдают сами, так еще и являются источником угрозы и заболеваний для людей.

В прошлом году в России вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными". По нему животное, о котором больше нельзя позаботиться, надо пристроить в хорошие руки или отдать в приют. А в проекте нового российского КоАП предусмотрен штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей за выброс животного на улицу. Такая сумма остановит желающего избавиться от питомца?

Сергей Середа: В европейских странах за это предусмотрены куда более серьезные штрафы - доходит до нескольких тысяч евро. В США за выброшенное животное грозит уголовная ответственность. А в Германии, например, чтобы завести собаку, нужно заплатить налог, в зависимости от породы. В России, считаю, штраф за выброшенное животное должен быть около 10 тысяч рублей. Однако размеры штрафов рассчитываются компетентными органами.

При этом замечу, что штраф - только одна из мер, если мы хотим подойти к этому вопросу комплексно.

Другая действенная мера - внедрение системы идентификации животных, которую многие понимают как чипирование, хотя система обширнее и глубже. Чипирование или маркировка животных, как часть этой системы, позволит установить владельца, выбросившего животное на улицу или не обеспечившего ему должный уход.

Кстати, в соседней Беларуси, где, как я слышал, в этом году вступили в силу новые законы, предусмотрены серьезные штрафы за выброшенных животных и уголовная ответственность за жестокое обращение с ними.

Какие связи поддерживаете с белорусскими коллегами?

Сергей Середа: Белорусские ветеринарные врачи регулярно приезжают на международные ветеринарные конгрессы, организуемые Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей, которую я возглавляю. К сожалению, российские ветеринарные врачи нечасто бывают в Беларуси. И мы бы с удовольствием укрепляли наше сотрудничество, в том числе с Витебской государственной академией ветеринарной медицины.

Кстати, у меня белорусские корни по линии отца, и я этим горжусь. Начал интересоваться своей родословной несколько лет назад и выяснилось, что два моих прадеда родом из Беларуси, из Минской губернии Слуцкого уезда. Эти сведения содержатся в Ревизской сказке 1858 года (ревизские сказки были документами о подушной переписи податного населения Российской империи в XVIII- XIX веках, проводившихся с целью налогообложения. - Прим. ред.). Сейчас пытаюсь узнать, почему мои предки переехали в Курскую область.

Как относитесь к моде на породы, например, на корги, как у английской королевы?

Сергей Середа: Отношусь очень плохо. Британская королева содержит своих корги, имея большие угодья, где животные бегают и тренируются. Корги - пастушья порода. Поэтому, принимая решение взять определенную породу животного, нужно в полной мере осознавать, что за этим стоит. Люди заводят в квартирах волкодавов, бультерьеров, догов, борзых, но эти животные не приспособлены для проживания в тесных условиях.

Мы общаемся в марте. Не удержусь от вопроса: кто такой мартовский кот с точки зрения ветеринарного врача и мужчины? Такой кот опасен?

Сергей Середа: Для хорошего кота и январь - март, говорю это как мужчина. Ну а с точки зрения ветврача, март - это пробуждение природы.

Мартовские коты не опасны. Животные вообще не опасны. Опасен человек своим бездумным вторжением в природу.