Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей

Компания "Норильский никель" исполнила решение Арбитражного суда Красноярского края в полном объеме и перечислила компенсацию ущерба окружающей среде в размере 146,2 млрд рублей в полном объеме. Это подтвердила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Именно по иску этого ведомства с "Норникеля" была взыскана рекордная по размеру компенсация ущерба, нанесенного окружающей среде.

"Компания "Норильский никель" поступила единственным правильным образом, исполнив решение суда и выплатив причиненный ущерб экологии, нанесённый в результате разлива дизельного топлива в Норильске, в полном объёме, - заявила Светлана Радионова. - Мы подтверждаем поступление денег".

Ранее на сайте компании появилось сообщение о перечислении полной суммы компенсации нанесенного при аварии на ТЭЦ под Норильском ущерба окружающей среде от разлившегося дизельного топлива. Из установленной судом суммы в 146,2 млрд рублей 145,5 млрд рублей были начислены за ущерб, нанесенный водным объектам, и причитались федеральному бюджету. Еще 685 млн рублей за ущерб почвам пополнят казну города Норильска.