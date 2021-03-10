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10.03.2021 09:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota зарегистрировала в России товарный знак GR Sport

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: fips.ru Фото: fips.ru
Фото: fips.ru

Компания Toyota оформила исключительные права на товарный знак GR Sport на территории России. Об этом свидетельствует выгрузка из базы fips.ru. В документе приводится графическое изображение логотипа суббренда Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Красно-черными шильдами GR Sport маркируются автомобили Toyota в специальных комплектациях, которые отличает особый декор в экстерьере и интерьере, отсылающий к автоспортивному подразделению компании, и часто использование выкопроизводительных элементов в конструкции взамен стандартных.

В России автомобили GR Sport доступны с начала февраля - в такой спецверсии предлагаются компактные седан Corolla и кроссовер C-HR. Среди привнесенных комплектацией элементов - 17-дюймовые колесные диски GR Sport, окрашенные в черный радиаторная решетка, молдинги, корпуса зеркал, черная обивка потолка в интерьере, сиденья GR Sport с комбинированной обивкой кожа/текстиль и строчки красной нитью на элементах обивки.