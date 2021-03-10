Трехрядный кроссовер Volkswagen ID.6 оброс подробностями

Весной 2021 года в Китае Volkswagen совместно с партнёрами FAW и SAIC представят новую модель семейства ID. - ID.6, которая впоследствии выберется за пределы Европы и будет продаваться в Европе и США.

Сертификационный орган Китая опубликовал габариты Volkswagen ID.6 X (модель, которую будет выпускать VW-SAIC). Колёсная базе новинки достаточно большая - 2965 мм, немногим меньше, чем у самого большого SUV марки Teramont - 2979 мм. Длина машины - 4876 мм, ширина равна 1848 мм, а высота - 1680 мм. Аналогичные параметры будут и у детища СП VW-FAW - ID.6 Crozz.

Салон автомобиля имеет три ряда сидений и посадочную формулу "2+3+2".

В документах значится конфигурация с одним мотором на задней оси мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Запас хода - 588 км, но это - по циклу NEDC, поэтому в реальности можно рассчитывать не более чем на 400-420 км.

ID.6 создан на платформе MEB, поэтому не исключено, что "электричка" получит двухмоторную версию с суммарной отдачей агрегатов 306 л.с.

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Фото: www.autohome.com.cn