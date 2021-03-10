Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.03.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Трехрядный кроссовер Volkswagen ID.6 оброс подробностями

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Весной 2021 года в Китае Volkswagen совместно с партнёрами FAW и SAIC представят новую модель семейства ID. - ID.6, которая впоследствии выберется за пределы Европы и будет продаваться в Европе и США.

Фото: Пресс-служба Ford
Самый популярный автомобиль США начал ржаветь еще в автосалонах

Сертификационный орган Китая опубликовал габариты Volkswagen ID.6 X (модель, которую будет выпускать VW-SAIC). Колёсная базе новинки достаточно большая - 2965 мм, немногим меньше, чем у самого большого SUV марки Teramont - 2979 мм. Длина машины - 4876 мм, ширина равна 1848 мм, а высота - 1680 мм. Аналогичные параметры будут и у детища СП VW-FAW - ID.6 Crozz.

Салон автомобиля имеет три ряда сидений и посадочную формулу "2+3+2".

В документах значится конфигурация с одним мотором на задней оси мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Запас хода - 588 км, но это - по циклу NEDC, поэтому в реальности можно рассчитывать не более чем на 400-420 км.

ID.6 создан на платформе MEB, поэтому не исключено, что "электричка" получит двухмоторную версию с суммарной отдачей агрегатов 306 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала о новом электроседане Volkswagen, появление которого намечено на 2026 год.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Volkswagen