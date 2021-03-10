В Армении назначен врио начальника Генштаба

Временным исполняющим обязанности начальника Генштаба вооруженных сил Армении назначен заместитель главы Генштаба Степан Галстян. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

"Согласно приказу министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна, в условиях оставшейся вакантной должности начальника Генерального штаба ВС, с целью обеспечения бесперебойной деятельности Генштаба выполнение обязанностей начальника Генштаба временно возложены на генерал-лейтенанта Степана Галстяна", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту страны Армену Саркисяну ходатайство о назначении главой Генштаба Артака Давтяна вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна.

Напомним, политический кризис в Армении начался 25 февраля, когда Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это как попытку военного переворота и потребовал увольнения главы Генштаба.