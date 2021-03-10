Вместо российского космонавта в апреле на МКС полетит американец

В Роскосмосе подтвердили информацию, что в апреле этого года вместо российского космонавта Сергея Корсакова на Международную космическую станцию отправится астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Подчеркивается, что такое решение принято на основе существующих обязательств в рамках контракта с американской компанией Axiom Space.

Напомним, месяц назад СМИ сообщили, что американцы хотят забронировать еще одно место на российском корабле "Союз МС-18". Но список тех, кто отправится на МКС в апреле, был утвержден еще в прошлом году. "Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. России пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов", - объяснили в Роскосмосе.

А в НАСА поспешили заявить, что не платили за предстоящий полет своего человека. Вместо этого было предоставлено место на принадлежащем США космическом корабле, запуск которого ожидается в 2023 году. "Договор не предусматривает обмена денежными средствами", - подчеркнули в американском управлении.

Старт "Союза МС-18" запланирован на 9 апреля. В этот день на орбиту отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.