Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.03.2021 02:32
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вновь собрал обновленные Lada Vesta

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

На заводе Lada Ижевск была собрана очередная партия обновленных Vesta. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, ими оказались четыре автомобиля белового цвета (седаны и "внедорожные" универсалы с механикой и вариатором). Машины предназначены для дорожных испытаний.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Эксперты оценили рестайлинг универсала Lada Largus

В рамках фейслифта Lada Vesta получила светодиодную светотехнику, оригинальную бамперную группу, другую решетку радиатора, иную форму передних крыльев, легкосплавные колёсные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

Обновленная Lada Vesta появится в 2022 году. Модель получит пересмотренный салон, одной из особенностей которого станет мультимедиа с вертикальным тачскрином, также будут изменены блок управления климатом, рулевое колесо, приборная панель, дверные карты.

Линейка силовых агрегатов останется прежней: моторы 1,6 литра мощностью 106 и 122 л.с., спаренные с 5-ступенчатой МКП, и 113-сильный двигатель H4M в паре с вариатором.

Ранее "РГ" сообщала, что у дилеров Lada появилась Vesta с новой мультимедиа, но купить ее нельзя.

#Lada