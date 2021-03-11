АвтоВАЗ вновь собрал обновленные Lada Vesta

На заводе Lada Ижевск была собрана очередная партия обновленных Vesta. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, ими оказались четыре автомобиля белового цвета (седаны и "внедорожные" универсалы с механикой и вариатором). Машины предназначены для дорожных испытаний.

В рамках фейслифта Lada Vesta получила светодиодную светотехнику, оригинальную бамперную группу, другую решетку радиатора, иную форму передних крыльев, легкосплавные колёсные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

Обновленная Lada Vesta появится в 2022 году. Модель получит пересмотренный салон, одной из особенностей которого станет мультимедиа с вертикальным тачскрином, также будут изменены блок управления климатом, рулевое колесо, приборная панель, дверные карты.

Линейка силовых агрегатов останется прежней: моторы 1,6 литра мощностью 106 и 122 л.с., спаренные с 5-ступенчатой МКП, и 113-сильный двигатель H4M в паре с вариатором.

Ранее "РГ" сообщала, что у дилеров Lada появилась Vesta с новой мультимедиа, но купить ее нельзя.