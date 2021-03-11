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11.03.2021 09:58
Рубрика: Власть

Инвалидам разрешат размещать гараж бесплатно рядом с домом

Текст: Татьяна Замахина
Инвалидам предлагают дать возможность ставить гаражи бесплатно рядом с домом. Такую поправку "Единая Россия" подготовила ко второму чтению проекта о "гаражной амнистии". К основному чтению предложены и другие изменения.

Госдума приняла в первом чтении этот законопроект 26 января. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"

Согласно поправке, люди с ограниченными возможностями получат приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства, объяснил один из соавторов инициативы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Прописывается также, что получить право собственности на гараж и землю под ним можно будет по одному заявлению, рассказал он. Парламентарий считает, что это избавит людей от бумажной волокиты.

Другой поправкой "амнистию" предполагается распространить на земельные участки под "сваренными" металлическими гаражами, а также гаражно-строительными кооперативами. О "ракушках" при этом речь не идет.

Ко второму чтению также предлагается прописать, что закон о "гаражной амнистии" вступит с силу с 1 сентября 2021 года, чтобы "регионы и муниципалитеты успели подготовиться".

По словам Крашенинникова, второе чтение законопроекта намечено на 16 марта.

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