Mitsubishi будет продавать модели Renault под своим брендом

Renault объявила о новом этапе сотрудничества с партнёром по альянсу - компанией Mitsubishi. Последняя с 2023 года будет продавать в Европе перелицованные модели французской марки.

В настоящее время известно, что таких моделей будет две и, скорее всего, речь идёт о кроссоверах. Конкретики по странам, которые Альянс предусмотрел для Mitsubishi в Европе, нет.

"Mitsubishi Motors приветствует OEM-модели Renault для европейского рынка и новых клиентов. Наше решение приостановить разработку новых моделей для европейского рынка, о котором мы объявили в июле 2020 года, остаётся в силе, - сказал генеральный директор Mitsubishi Motors Такао Като. - Соглашение о поставках автомобилей в рамках OEM-сотрудничества поможет компании предложить клиентам новые модели, разработанные и произведённые в Европе".

О реструктуризации бизнеса альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал в мае 2020 года. Согласно новой стратегии, у каждой из компаний есть своя зона ответственности, и Mitsubishi отрядили страны АСЕАН и Океании.