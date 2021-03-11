Парижский суд рассмотрит апелляцию по делу россиянина Винника

Апелляционный суд Парижа определил дату рассмотрения апелляции по делу россиянина, IT-специалиста Александра Винника, который в конце прошлого года был приговорен к пяти годам тюрьмы (а также к штрафу в размере 100 тысяч евро с конфискацией имущества) по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, заседание состоится 18 мая.

Напомним, что дело Винника тянется с 2017 года, когда гражданин РФ был арестован на территории Греции по запросу США. Американская юстиция заподозрила биржу криптовалют, на которую работал Винник, в отмывании средств. Из Афин Винника отправили в Париж, где и шел процесс. За это время россиянин потерял супругу, которая скончалась от тяжелой болезни, и оказался разлучен с детьми, живущими на родине.

"Для вас это просто очередное уголовное дело, а для меня это переворот в мой жизни, который случился почти четыре года назад", - цитирует ТАСС его обращение к судье. Между тем адвокат Винника Фредерик Бело намерен подключить к слушаниям эксперта в области информационных технологий, чтобы доказать несостоятельность обвинений в ходе апелляции.