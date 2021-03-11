Принц Уильям отверг обвинения Гарри и Меган о расизме в их семье

Первым из Виндзоров, кто лично прокомментировал резонансное интервью принца Гарри и его жены Меган американской телеведущей Опре Уинфри, стал старший внук Елизаветы Второй принц Уильям. Он опроверг прозвучавшие из их уст обвинения против британской королевской семьи в расизме.

"Мы очень нерасистская семья", - цитирует герцога Кембриджского телеканал Sky News. Уильям также добавил, что еще не говорил с младшим братом после того эфира, однако собирается сделать это в ближайшее время.

Напомним, Меган, в частности, заявила, что со стороны ее монарших родственников якобы звучали опасения о том, "с каким цветом кожи родится" их с Гарри первенец Арчи. Вскоре Букингемский дворец выступил с заявлением, что там "очень расстроены" переживаниями Меган и отнеслись к ее словам со всей серьезностью, а герцог и герцогиня Сассекские и их малыш Арчи "всегда останутся любимыми членами семьи". Позже Гарри уточнил, что они с женой не имели в виду лично Елизавету Вторую и его супруга принца Филиппа.