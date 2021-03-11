"ПСЖ" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 турнира парижане обыграли по сумме двух встреч "Барселону" со счетом 5:2.

По сути, все вопросы по исходу противостояния были решены еще в первом матче этих команд на "Камп Ноу". Благодаря хет-трику Килиана Мбаппе "ПСЖ" разгромил соперника (4:1) и в качестве безоговорочного фаворита подошел к ответному поединку.

Надо отметить, что несмотря на минимум шансов "Барселона" боролась до последнего. Уже в первом тайме команды обменялись голами: отличились Мбаппе и Месси. Аргентинец мог и вовсе вывести "сине-гранатовых" вперед, но в компенсированное время не реализовал пенальти.

После перерыва темп спал, хотя гости продолжали атаковать и создавать моменты у чужих ворот. Здорово проявил себя голкипер парижан Кейлор Навас, несколько раз выручивший своих партнеров. Уже в самой концовке дубль мог оформить Мбаппе, но, выйдя один на один с вратарем, пробил выше. Как итог - 1:1.

В параллельном матче "Ливерпуль" во второй раз подряд обыграл немецкий "Лейпциг" со счетом 2:0: как и первой встрече между этими клубами, отличились Мохаммед Салах и Садио Мане. Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились "Порту" (Португалия) и дортмундская "Боруссия".