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11.03.2021 01:05
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Французский "Пари Сен-Жермен" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 турнира парижане обыграли по сумме двух встреч "Барселону" со счетом 5:2.
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

По сути, все вопросы по исходу противостояния были решены еще в первом матче этих команд на "Камп Ноу". Благодаря хет-трику Килиана Мбаппе "ПСЖ" разгромил соперника (4:1) и в качестве безоговорочного фаворита подошел к ответному поединку.

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru
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Надо отметить, что несмотря на минимум шансов "Барселона" боролась до последнего. Уже в первом тайме команды обменялись голами: отличились Мбаппе и Месси. Аргентинец мог и вовсе вывести "сине-гранатовых" вперед, но в компенсированное время не реализовал пенальти.

После перерыва темп спал, хотя гости продолжали атаковать и создавать моменты у чужих ворот. Здорово проявил себя голкипер парижан Кейлор Навас, несколько раз выручивший своих партнеров. Уже в самой концовке дубль мог оформить Мбаппе, но, выйдя один на один с вратарем, пробил выше. Как итог - 1:1.

В параллельном матче "Ливерпуль" во второй раз подряд обыграл немецкий "Лейпциг" со счетом 2:0: как и первой встрече между этими клубами, отличились Мохаммед Салах и Садио Мане. Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились "Порту" (Португалия) и дортмундская "Боруссия".

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