Путин: Вакцинирование россиян должно стоять на первом месте

Вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал о борьбе на рынке вакцин.

Эту тему глава государства поднял на совещании по инвестициям. Отвечая на выступление одного из участников встречи, Путин заявил о необходимости не допускать "ценовые удары", которые наблюдались раньше. А затем привел сравнение с рынком вакцин.

"Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты, - рассказал президент. - Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки. Понятно. И мы хотим всех поддержать. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан РФ".

Эти соображения, по словам президента, должны превалировать над желанием получить прибыль от экспорта. Он отметил, что аналогичная позиция - и по базовым продуктам питания.