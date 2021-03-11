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11.03.2021 10:32
Рубрика: Экономика

В Крыму началось проектирование двух опреснительных станций

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Строительство двух опреснительных установок, предусмотренное в продленной версии Федеральной целевой программы развития полуострова, начнется в 2021 году. А проектирование станций уже началось. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Симферополь к апрелю получит воду с Бештерек-Зуйского месторождения

- Подрядная организация уже занимается проектированием, - сказал Гоцанюк. - Уверен, что мы в этом году не только получим заключение экспертизы, но и начнем строительно-монтажные работы. Задача поставлена правительством России, чтобы мы в следующем году запустили две опреснительные установки производительностью по 20 тысяч кубов каждая.

Опреснители смонтирует российская компания, имеющая опыт работы в этой сфере. А все оборудование на станциях, что используют на станциях - будет российского производства.

Ранее "РГ" сообщала, что на строительство двух опреснительных станций в ФЦП развития РК и Севастополя предусмотрено 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда - на станцию в Севастополе и 2,05 - в РК. Первая будет введена в эксплуатацию в 2022 году, а вторая - в 2023-м. На обеих будет использоваться технология обратного осмоса.

Гоцанюк уточнил, что опреснение станет важным источником пополнения ресурса наряду с добычей воды из артезианских источников. Напомним, сейчас завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до насосной станции "Белое" протяженностью 19 километров, откуда уже к апрелю в Симферополь будет поступать до 22 тысяч кубометров воды в сутки.

В самом Симферополе предусмотрена масштабная замена ветхих водопроводных сетей, на что ГУП "Вода Крыма" получит около 1,5 миллиарда рублей.

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