Самый большой кроссовер Volkswagen назвали Talagon. Первые фото

В Китае прошёл сертификацию Volkswagen Talagon, который будет самым большим кроссовером марки.

Talagon - серийная версия концепта Volkswagen SMV Concept, представленного весной 2019 года. Он создан на модульной платформе MQB и имеет такую же колёсную базу, как Teramont - 2980 мм, но превосходит последний по длине - 5152 против 5039 мм. Ширина и высота ненамного больше и составляют 2002 и 1795 мм соответственно. Салон рассчитан на семерых.

Volkswagen Talagon получил базовый 2.0 TSI мощностью 186 л.с. в переднеприводном варианте, версия с 4х4 укомплектована мотором, форсированным до 220 л.с.

Как и сообщалось на премьере концептуального прототипа два года назад, производство кроссовера займётся китайское СП FAW-Volkswagen, у которого в планах есть ещё один SUV, но с электрической силовой установкой: ID.6 Crozz.