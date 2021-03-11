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11.03.2021 15:03
Рубрика: Легковые авто

Самый большой кроссовер Volkswagen назвали Talagon. Первые фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В Китае прошёл сертификацию Volkswagen Talagon, который будет самым большим кроссовером марки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Кроссовер Volkswagen Taos для России: известны моторы и комплектации

Talagon - серийная версия концепта Volkswagen SMV Concept, представленного весной 2019 года. Он создан на модульной платформе MQB и имеет такую же колёсную базу, как Teramont - 2980 мм, но превосходит последний по длине - 5152 против 5039 мм. Ширина и высота ненамного больше и составляют 2002 и 1795 мм соответственно. Салон рассчитан на семерых.

Volkswagen Talagon получил базовый 2.0 TSI мощностью 186 л.с. в переднеприводном варианте, версия с 4х4 укомплектована мотором, форсированным до 220 л.с.

Как и сообщалось на премьере концептуального прототипа два года назад, производство кроссовера займётся китайское СП FAW-Volkswagen, у которого в планах есть ещё один SUV, но с электрической силовой установкой: ID.6 Crozz.

Фото: www.autohome.com.cn
#Volkswagen