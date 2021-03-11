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Рубрика: Общество

Тесты на COVID-19 могут быть отрицательными из-за особенностей вируса

У значительной части пациентов с COVID-19 коронавируса нет в носоглотке, поэтому проведенный ПЦР-тест может быть отрицательным. Вероятность этого довольно высока, особенно у тяжелых больных, заявил вирусолог Александр Лукашев. По его словам тестов сейчас много, вопросов к их технической чувствительности нет. Но надеяться на стопроцентный результат не стоит.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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"Это не проблема тестов, проблема в том, что вируса нет в доступном нам биоматериале", - подчеркнул специалист. Он объяснил, что другие коронавирусы размножаются исключительно в ротоглотке и носоглотке. А новый - SARS-CoV-2 - часто размножается в легких. В этом случае поможет КТ - очень информативный метод. А можно взять биоматериал из бронхов, но данная процедура опасна для врача, цитирует Лукашева газета "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские тест-системы способны определить практически все штаммы коронавируса. "Они у нас одни из лучших в мире, это правда", - сказал глава государства.

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