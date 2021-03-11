Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США

Прошлый год стал для Америки самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. Об этом пишет местное издание Politico, ссылаясь на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По официальным данным, в 2020 году от осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 400 тысяч жителей. В итоге общая смертность в США возросла на 15 процентов. Если говорить о всех регистрируемых заболеваниях, то по количеству летальных исходов COVID-19 опережают только сердечно-сосудистые заболевания и онкологические.

В конце февраля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что к росту смертности привели политические разногласия. В некоторых штатах местные власти не принимали меры по сдерживанию распространения SARS-CoV-2. По мнению врача, вызванный коронавирусом кризис в сфере здравоохранения - это худшее, что могло произойти со страной за 100 лет. По количеству инфицированных и числу смертей от COVID-19 США являются лидерами в мире.