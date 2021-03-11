В Минске стартовала ретроспектива "Киновершины Владимира Гостюхина"

В честь 75-летия лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства российско-белорусского актера Владимира Гостюхина в минском Музее белорусского кино проходит персональная ретроспектива его фильмов "Киновершины Владимира Гостюхина".

В программе кинопоказов - фильмы "Старшина" режиссера Николая Кошелева, "Восхождение" Ларисы Шепитько. "Восхождение" - один из самых сильных российских фильмов по мотивам повести белорусского классика Василя Быкова "Сотников", имевший оглушительный международный успех. В этой первой большой роли, которая фактически определила дальнейшую судьбу, Гостюхин нашел единственно возможный прием, способный передать многообразие перепадов чувств и страстей своего героя. Фильм получил "Золотого медведя" и премию ФИПРЕССИ Берлинского кинофестиваля 1977 года.

Также зрители увидят "Левшу" по повести Николая Лескова "Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе" о судьбе талантливого оружейника - лапотного мужика из кособокой избы, сумевшего превзойти цивилизованных "аглицких" мастеров, подковав сооруженную ими микроскопическую механическую блоху.

Будет показан фильм "Охота на лис" Вадима Абдрашитова о конфликте поколений, в основе которого неспособность ощутить диалектику времени. За этот фильм Владимир Гостюхин получил приз за лучшее исполнение мужской роли на ХХV МКФ в городе Сан-Ремо.

13 марта будет представлен фильм "Наш бронепоезд" Михаила Пташука. Социально-психологическая драма о крахе мировоззрения бывшего начальника лагерной охраны в период "хрущевской оттепели". Гостюхинский герой надсадно пробивается к собственной душе, к тому мудрому и доброму, что заложено в нём.

Завершится ретроспектива белорусским фильмом "Прикованный" об одиночестве и скитании человеческой души. Бывший "афганец", находясь в плену мучительных воспоминаний, никак не может найти место в мирной жизни. Фильм получил приз XI МКФ "Золотой Витязь", "бронзу" на Минском МКФ "Лістапад", приз "за лучшую мужскую роль" в исполнении Владимира Гостюхина на IV Национальном фестивале белорусских фильмов в Бресте.