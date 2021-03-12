FIS утвердила "серебро" Большунова на 50 км на ЧМ

Международная федерация лыжного спорта официально утвердила итоги гонки на 50 км на чемпионате мира в Германии. Таким образом, у россиянина Александра Большунова осталась серебряная медаль.
Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Ранее Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии официально объявила о том, что отзывает апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо, который сразу после гонки был лишен золотой медали за инцидент с российским лыжником Александром Большуновым.
"Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным", - сообщили ТАСС в FIS.
В итоге золотая медаль остается у другого норвежца Эмиля Иверсена, который не участвовал в том инциденте. Позже норвежская сторона подала апелляцию, но сам Клебо заявил о том, что просит ее отозвать и оставить результат в силе.
При этом в норвежской федерации до сих пор уверены, что их спортсмен на финишной прямой не нарушал правил.