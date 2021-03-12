Общество
12.03.2021 13:26
Текст: Юрий Когалов

Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что республика создаст собственную вакцину от коронавируса во второй половине года. Как отмечается на сайте главы государства, об этом он заявил на встрече с коллективом Молодечненской центральной районной больницы.

По его словам, до конца марта в стране начнется производство российской вакцины. "В 20-х числах начнем производить вакцину. До конца месяца мы произведем. И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою. Специалисты работают. То есть уже на нашей базе, наших технологиях", - заявил Лукашенко.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Президент Беларуси отметил, что у граждан страны будет выбор, чем именно прививаться. Помимо российской, им еще будет предоставлена возможность сделать укол китайской вакциной. "За вакцину не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей", - заявил Лукашенко.

Сам он прививаться пока не собирается, поскольку у него в организме еще имеются антитела. "Но придет время, надо будет попробовать", - добавил белорусский лидер.

Что касается появления в Беларуси британского штамма коронавируса, то Лукашенко призвал не паниковать. "Мы к этому готовились, обсуждали эту проблему и знаем, что делать. Вы тоже знаете, что делать. Главное - без паники. Спокойно мы пройдем эти этапы", - отметил президент республики.

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