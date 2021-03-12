Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19

По его словам, до конца марта в стране начнется производство российской вакцины. "В 20-х числах начнем производить вакцину. До конца месяца мы произведем. И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою. Специалисты работают. То есть уже на нашей базе, наших технологиях", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что у граждан страны будет выбор, чем именно прививаться. Помимо российской, им еще будет предоставлена возможность сделать укол китайской вакциной. "За вакцину не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей", - заявил Лукашенко.

Сам он прививаться пока не собирается, поскольку у него в организме еще имеются антитела. "Но придет время, надо будет попробовать", - добавил белорусский лидер.

Что касается появления в Беларуси британского штамма коронавируса, то Лукашенко призвал не паниковать. "Мы к этому готовились, обсуждали эту проблему и знаем, что делать. Вы тоже знаете, что делать. Главное - без паники. Спокойно мы пройдем эти этапы", - отметил президент республики.