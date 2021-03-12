Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса

В ходе проведенных исследований российская вакцина против коронавируса "Спутник V" доказала свою эффективность против "британского" штамма. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что было проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови привитых "Спутником V" добровольцев против "британского" штамма вируса SARS-CoV-2. По словам Мурашко, результаты исследования показали, что уровень антител к мутировавшему штамму не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму вируса.

Это значит, что отечественная вакцина "Спутник V" способна защитить как от исходного штамма коронавируса, так и от его мутации.