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Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса

12.03.2021 / 10:38

В ходе проведенных исследований российская вакцина против коронавируса "Спутник V" доказала свою эффективность против "британского" штамма. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины

Он отметил, что было проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови привитых "Спутником V" добровольцев против "британского" штамма вируса SARS-CoV-2. По словам Мурашко, результаты исследования показали, что уровень антител к мутировавшему штамму не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму вируса.

Это значит, что отечественная вакцина "Спутник V" способна защитить как от исходного штамма коронавируса, так и от его мутации.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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