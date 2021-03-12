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12.03.2021 11:49
Рубрика: Общество

На МКС пройдет эксперимент по исследованию рентгеновского фона Вселенной

Текст: Наталия Ячменникова
В 2022 году на борту МКС планируется начать новый интересный эксперимент: обзор всего неба с помощью рентгеновского спектрометра.
Фото: EPA-EFE/NASA Фото: EPA-EFE/NASA
Фото: EPA-EFE/NASA

"Ученые ИКИ РАН планируют продолжить исследовать рентгеновский фон Вселенной с помощью прибора "Монитор всего неба" (МВН) на МКС, который разрабатывается в отделе астрофизики высоких энергий ИКИ РАН​​​. В ходе эксперимента исследователи планируют исследовать рентгеновский фон уже в более высокоэнергичном диапазоне 6-70 килоэлектронвольт", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Института космических исследований РАН.

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос/РИА Новости
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Отмечается, что особенности орбиты станции позволят спектрометру выполнить обзор всего неба в рентгеновских лучах. Поставка летного образца МВН в РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") планируется в октябре 2021 году. Начало космического эксперимента на МКС запланировано на 2022 год, сообщил институт.

Кстати, ученые очень ждут запуска нового российского модуля "Наука". Напомним, этот модуль - 17-й для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. Лабораторный модуль очень ждут и космонавты, и специалисты: с его появлением научные исследования на орбитальной станции должны выйти на принципиально новый уровень.

Еще в мае прошлого года научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый говорил, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Конвергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Общество Космос Наука и образование РАН 2021 - Год науки и технологий

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