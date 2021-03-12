В мире
12.03.2021 12:43

Нацбанк Беларуси оставил ставку рефинансирования на уровне 7,75%

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

Национальный банк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%, говорится в сообщении регулятора в пятницу по итогам заседания правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне", - сказано в сообщении.

12 февраля 2021 года Банк России не стал менять уровень ключевой ставки на первом в этом году заседании совета директоров. Ставка осталась на отметке 4,25% годовых.

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