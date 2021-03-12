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Магаданские ученые запатентовали прибор для изучения головного мозга

Ученые Научно-исследовательского центра "Арктика" Дальневосточного отделения Российской академии наук зарегистрировали патент на Регистратор спектра микровибраций головного мозга.

Фото: iStock
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"Полезная модель относится к медицинской технике и предназначена для регистрации микровибраций головного мозга человека при анализе функционального состояния пациентов", - сообщается на сайте центра.

Отмечается, что прибор собирает данные об активности мозга в течение 160 секунд.

"Во время процедуры пациент должен сидеть удобно на кресле, расслабившись, с закрытыми глазами, не двигаясь. Во время регистрации информации голова человека должна лежать на спинке кресла неподвижно". - приводится описание работы изобретения.

Оценивается синхронизация или десинхронизация в ритмической активности правого и левого полушарий. Полученные результаты характеризуют функциональное состояние организма и его выраженных дисфункций.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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