Магаданские ученые запатентовали прибор для изучения головного мозга

Ученые Научно-исследовательского центра "Арктика" Дальневосточного отделения Российской академии наук зарегистрировали патент на Регистратор спектра микровибраций головного мозга.

"Полезная модель относится к медицинской технике и предназначена для регистрации микровибраций головного мозга человека при анализе функционального состояния пациентов", - сообщается на сайте центра.

Отмечается, что прибор собирает данные об активности мозга в течение 160 секунд.

"Во время процедуры пациент должен сидеть удобно на кресле, расслабившись, с закрытыми глазами, не двигаясь. Во время регистрации информации голова человека должна лежать на спинке кресла неподвижно". - приводится описание работы изобретения.

Оценивается синхронизация или десинхронизация в ритмической активности правого и левого полушарий. Полученные результаты характеризуют функциональное состояние организма и его выраженных дисфункций.