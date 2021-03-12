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12.03.2021 09:17
Рубрика: Происшествия

Двух бизнесменов обвинили в даче взяток министру здравоохранения Алтая

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи предъявили обвинение в даче взяток двум предпринимателям, проживающим в Новосибирске. Как сообщили в республиканском СК, руководителей коммерческих предприятий подозревают в передаче 13 миллионов рублей министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику.

В качестве обвиняемых по новому делу о даче взяток в особо крупном размере должностному лицу по предварительному сговору проходят 32-летняя жительница Новосибирска и 28-летний гражданин Казахстана. Последний по решению суда был арестован, в отношении женщины избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Согласно уголовному кодексу, обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как следует из материалов дела, предприниматели передавали крупные суммы денег главе республиканского министерства и его помощнику с июля прошлого года по февраль 2021 года. Таким образом они добивались заключения прямых госконтрактов на поставку в республику Алтай средств индивидуальной защиты для нужд здравоохранения. Кроме того, за взятки им гарантировались обеспечение беспрепятственного принятия товара и своевременная оплата.

При этом уроженец Казахстана, по словам следователей, разработал сложную преступную схему с регистрацией подконтрольных компаний на подставных лиц. Однако незаконная коммерческая махинация была раскрыта совместными усилиями следователей и сотрудников ФСБ.

Ранее суд арестовал самого главу республиканского минздрава. Изначально речь шла о взятках на общую сумму в 4,6 миллионов рублей, однако позже вскрылись и другие эпизоды незаконного получения им денежных средств. А при обыске в доме высокопоставленного чиновника был обнаружен тайник, оборудованный в туалете, где лежали 5,8 миллиона рублей.

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