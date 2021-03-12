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12.03.2021 17:23
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске нашли мертвой девушку зарезанного студента

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

Девушку, с которой встречался убитый у ворот вуза студент Новосибирского государственного технического университета, нашли мертвой. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его данным, признаков насильственной смерти девушки не обнаружено, для установления причин ее гибели назначена экспертиза. В Следственном комитете начали проверку случившегося.

Напомним, 26-летнего новосибирца зарезал у ворот университета его 22-летний сокурсник, он взят под стражу. Драка с поножовщиной произошла 16 февраля. Причина - конфликт из-за девушки, которую сегодня обнаружили мертвой.

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