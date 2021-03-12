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У братьев Андреасян за долги отобрали фильм "Кома"

Новости
    12.03.2021, 13:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Братья Сарик и Гевонд Андреасяны, российские кинопродюсеры, лишились прав на свой фантастический (это жанр) фильм "Кома".

Фото: kinopoisk.ru
Названы номинанты антипремии "Золотая малина"

Как передает Mash, права на картину отошли компании "Марс Медиа Энтертейнмент".

Стоит напомнить, что лента, как это с продукцией братьев бывает частенько, провалилась в прокате, собрав лишь 2,5 миллиона долларов при вдвое большем бюджете.

В результате Фонд кино потребовал от Андреасянов вернуть вложения - 65 миллионов рублей.

При этом известно, что 50 миллионов рублей продюсеры остались должны "Марс Медиа". В счет погашения которых и передали компании права на "Кому".

Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян, который вложил в производство "Комы" 15 миллионов рублей, отсудил у Сарика Андреасяна права на драму с Дмитрием Нагиевым "Непрощенный", одну из немногих лент режиссера, окупившуюся в прокате.

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