В России продают новую "девятку" по цене Toyota Land Cruiser Prado

В Тольятти на продажу выставили ВАЗ-2109 1997 года выпуска. За белый хэтчбек в идеальном состоянии владелец просит три миллиона рублей. И это больше, чем стоит базовый Toyota Land Cruiser Prado - от 2 893 000 рублей.

Как отмечает продавец в своём объявлении, размещённом на Авто.ру, у автомобиля открывалась только водительская дверь и капот - в подтверждение этому есть целые заводские пломбы. Наружные зеркала, дворники и брызговики не устанавливались.

"Девятка" имеет комплектацию "Люкс", подразумевающую "высокое" торпедо с изменённой "приборкой" и наличие электрических стеклоподъёмников передних дверей.

Фото: Авто.ру

Под капотом установлен 72-сильный двигатель объёмом 1.5 литра (карбюратор), который сагрегатирован с 5-ступенчатой МКП.

Пробег идеальной "девятки" составляет менее десяти километров.

Ранее "РГ" рассказывала о короткокрылой версии ВАЗ-2109 1990 года выпуска, на которой проехали всего 62 км.