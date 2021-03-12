Володин рассказал о результатах ужесточения мер против пьяных водителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами рассказал о положительном эффекте от вступления в силу закона о наказании за пьянство за рулем с тяжелыми последствиями. Спикер подчеркнул, что решение на эту тему было правильным.

Напомним, что закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя вступил в силу 28 июня 2019 года. В случае летального исхода виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. А если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Журналисты спросили, принесли ли эти меры результаты.

"В 2020 году, когда уже действовал закон о повышенной ответственности за "пьяные" ДТП, погибло на 232 человека меньше и пострадало на 1 тысячу 585 человек меньше, чем 2018 году, когда ответственность была ниже", - сравнил Володин. Он сделал вывод, что это было правильное решение. "Принятие закона сохранило сотни человеческих жизней", - резюмировал Вячеслав Володин. Он также добавил, что депутаты продолжат отслеживать его правоприменительную практику.

Согласно статистике, которую привели в Госдуме, по вине пьяных водителей в 2020 году:

- произошло 14 481 ДТП. По сравнению с 2018 годом это снижение на 4,5%;

- пострадали 19 044 человека. Снижение на 7,7%;

- погибли 4 064 человека. Снижение на 5,4%.

Динамика общей аварийности:

- общее количество ДТП в 2020 году (145 073) снизилось по сравнению с 2018 годом на 13,7%;

- количество пострадавших в ДТП в 2020 году - 183 040 человек, сокращение на 14,8%;

- количество погибших в ДТП в 2020 году - 16 152 человек. Снизилось на 11,3%.

Приводится именно такое сравнение, так как в 2018 году указанный закон еще не действовал.