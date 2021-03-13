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13.03.2021 21:10
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готовится к выпуску нового поколения автомобилей Renault

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

На завод АвтоВАЗа на комплекс покраски автомобилей на платформе ВО привезен кузов автомобиля Renault Sandero третьего поколения.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Как сообщает паблик AvtoVAZ News, персонал приступил к изучению особенностей конструкции и пробным окрасам данного кузова. Подготовка к выпуску на предприятии нового поколения автомобилей Renault продолжается.

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года в Научно-техническом центре АвтоВАЗа соберут "пилотную" партию Sandero, которые будут задействованы в тестах.

В российском испол­нении модель сохранит новую платформу CMF-B, но получит старые, хорошо известные на рынке двигатели: бензиновые моторы 1.6 литра мощностью 82, 106 и 113 л.с. Можно предположить, что для Logan и Sandero третьей генерации предложат турбированный TCe 150, устанавливаемый на новый Renault Duster, Arkana и Kaptur.

Когда именно завод приступит к серийному произ­водству Logan/Sandero нового поколения, пока неизвестно.

#Lada #Renault