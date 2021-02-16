На АвтоВАЗ привезли новые Sandero: автомобили проходят испытания

В Тольятти был сфотографирован автомобиль c неокрашенными бамперами и без "фамильного герба" бренда на решётке и крышке багажника.

Несмотря на это, идентифицировать модель можно безошибочно: это третье поколение Dacia Sandero (в России модель будет представлена под брендом Renault).

Фото опубликовала группа AvtoVAZ News, также сообщив, что на снимках - один из двух автомобилей, приписанных к научно-техническому центру АвтоВАЗа и предназначенный для проведения испытаний.

В апреле 2021 года В НТЦ соберут "пилотную" партию Sandero, которые будут задействованы в тестах.

Моторная гамма, предположительно, останется прежней: бензиновые двигатели 1.6 литра мощностью 82, 106 и 113 л.с. Можно предположить, что для Logan и Sandero третьей генерации предложат турбированный TCe 150, устанавливаемый на новый Renault Duster, Arkana и Kaptur.

Мировая премьера нового поколения Dacia Logan и Sandero состоялась осенью 2020 года. Автомобили сменили платформу B0 на модульную CMF-B, которая в будущем станет основой и для моделей Lada.