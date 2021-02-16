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16.02.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗ привезли новые Sandero: автомобили проходят испытания

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В Тольятти был сфотографирован автомобиль c неокрашенными бамперами и без "фамильного герба" бренда на решётке и крышке багажника.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Появились первые фото обновленного универсала Lada Vesta SW Cross

Несмотря на это, идентифицировать модель можно безошибочно: это третье поколение Dacia Sandero (в России модель будет представлена под брендом Renault).

Фото опубликовала группа AvtoVAZ News, также сообщив, что на снимках - один из двух автомобилей, приписанных к научно-техническому центру АвтоВАЗа и предназначенный для проведения испытаний.

В апреле 2021 года В НТЦ соберут "пилотную" партию Sandero, которые будут задействованы в тестах.

Моторная гамма, предположительно, останется прежней: бензиновые двигатели 1.6 литра мощностью 82, 106 и 113 л.с. Можно предположить, что для Logan и Sandero третьей генерации предложат турбированный TCe 150, устанавливаемый на новый Renault Duster, Arkana и Kaptur.

Мировая премьера нового поколения Dacia Logan и Sandero состоялась осенью 2020 года. Автомобили сменили платформу B0 на модульную CMF-B, которая в будущем станет основой и для моделей Lada.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada