Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта, который должен помочь в восстановлении хряща коленного сустава. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, данная разработка способна заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования, пишет ТАСС. Министр уточнил, что разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ.

Мурашко выразил уверенность, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет увеличиваться.

Ранее глава Минздрава РФ в Новосибирске оценил разработки для кардиохирургии. В частности, министра заинтересовали передовые разработки в протезировании клапанов сердца.