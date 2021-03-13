"Спартак" переиграл "Динамо" и поднялся на второе место в РПЛ

В центральном матче 22-го тура чемпионата России "Динамо" принимало "Спартак". Благодаря голу с пенальти Александра Соболева победу добыли гости - 2:1.

Классическое столичное дерби всегда привлекает к себе огромное внимание. Особенно сейчас, когда и "Спартак", и "Динамо" идут наверху в турнирной таблице и претендуют на медали. Предугадать фаворита в очередном их противостоянии было почти невозможно, хотя всего три недели назад "бело-голубые" на своем поле обыграли команду Доменико Тедеско (2:0) и выбили ее из розыгрыша Кубка страны.

Начало сегодняшней встречи получилось обескураживающим для гостей: уже на 18-й минуте мяч в свои ворота отправил Павел Маслов. К слову, судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым сначала не засчитала гол, зафиксировав офсайд у форварда "Динамо" Вячеслава Грулева. Однако после просмотра VAR рефери изменил свое решение - 1:0.

Впрочем, еще до перерыва спартаковцы сравняли счет усилиями Виктора Мозеса, ассистировал которому Александр Соболев. Что интересно - всего через десять минут нигериец получил травму и был заменен на Наиля Умярова. Во второй половине у обеих команд были возможности набрать три очка. Чуть удачливее оказались "красно-белые": на 63-й минуте точным ударом с пенальти победу "Спартаку" принес Соболев.

Команда Тедеско воспользовалась поражением ЦСКА от тульского "Арсенала" (1:2) и благодаря выигрышу в дерби поднялась на второе место в таблице. В активе спартаковцев 41 набранное очко, у армейцев - 40. Лидирует же по-прежнему "Зенит" (45 очков). Питерский клуб в субботу уверенно обыграл на своем поле грозненский "Ахмат" (4:0).