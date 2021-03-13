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На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп

13.03.2021 / 10:56
На Байкале состоялся официальный запуск самого крупного в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа.

Новую установку начали строить в 2015 году. В этом марте ученые погрузили под лед Байкала очередной кластер, с запуском которого телескоп стал крупнейшим в северном полушарии.

Фото: Институт космических исследований РАН
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Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помимо чисто исследовательских, проект решает и другие важные задачи.

- 2021 год - это год науки и технологий в России. И первая задача, которую мы ставим в его рамках, - это привлечение молодежи в науку. А вторая - это развитие науки и образования в регионах. Байкальский нейтринный телескоп решает обе. Когда такие международные важные проекты реализуются в регионах, это стимулирует школьников и студентов не покидать родные края. Неважно, где ты живешь, если ты можешь участвовать в большом и важном деле, - отметил Валерий Фальков.

Этот проект также придаст стимул развитию российским наукоемким предприятиям. Поскольку горизонт подобных научных исследований определяется не только уровнем развития научной мысли, но и технологическими возможностями.

- Сегодня нам предстоит совещание, на котором мы будем обсуждать вопросы оснащения проекта, в том числе и компонентов установки, - уточнил министр.

Уникальная установка класса мегасайенс даст ученым беспрецедентные возможности для проведения геофизических, гидрологических и лимнологических исследований, изучения эволюции галактик и Вселенной, развития нейтринной астрономии и астрофизики.

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Фото: Пресс-служба СамГМУ
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