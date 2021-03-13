В Норвегии госпитализировала медиков после прививки AstraZeneka

В Норвегии госпитализировали трех молодых медиков, сделавших прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Теперь они лечатся в стационаре из-за образования тромбов.

Девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург прекратили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, поставленной в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия отказались от поставок вакцины, передает ТАСС

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории ЕС было зафиксировано 22 случая тромбоза лиц, привившихся AstraZeneca. Регулятор не связывает это с препаратом и рекомендует продолжить вакцинацию. Однако расследование случаев смерти продолжается.