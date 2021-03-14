Отдых в Европе возможен уже в мае: Когда покупать евро

На фоне качки, которая происходит на мировых рынках капитала, в нефти и активах, российская валюта сохраняет настрой на укрепление.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", рассказала о факторах, поддерживающих рубль. А также дала советы туристам:

- В поддержку "россиянина" играет сразу несколько моментов. Первый и основной из них - человеческий оптимизм.

Мы настолько устали бояться вируса, осложнений, локдаунов, кризисов, что начали двигаться вопреки. Активная вакцинация рано или поздно даст свои плоды с общим иммунитетом, что позволит экономикам вернуться к привычному ритму жизни. Торговые отношения между странами оживятся. И для России это благо: ее экономика тоже вернется к росту, хотя и умеренному - не более 2,5 процента в год.

Еще один фактор поддержки - ралли в нефтяных ценах. Россия сейчас находится в привилегированном положении внутри ОПЕК+, поскольку на январь-апрель получила разрешение почти наполовину восстановить свою добычу. Продавая сырье за рубеж, экспортеры несут деньги в бюджет.

Положительные ожидания относительно общего экономического восстановления способствуют росту интереса среди инвесторов к рисковым активам - а рубль именно таким и является.

С начала года курс евро в паре с рублем упал на 3,7 процента. Не слишком много, если вспомнить, что за весь прошлый год евровалюта подорожала на 32 процента.

Текущее ее ослабление курса весьма кстати. С расширением глобальной вакцинации от коронавируса вполне можно рассчитывать на то, что курортный сезон в этом году как минимум не провалится, как в прошлом.

Например, Греция и Испания к маю готовятся открыть свои границы для туристов. Уже сейчас туроператоры отмечают, что спрос на пакетные туры в этом направлении очень серьезный. Это понятно: люди соскучились по поездкам, путешествиям, впечатлениям, а при должных мерах безопасности это может пройти без происшествий.

Если предположить, что туристический сезон действительно состоится (вслед за Грецией и Испанией границы откроют и другие популярные у россиян направления), уже сейчас стоит присмотреться к покупкам валюты для отпуска.

Евро может стоить в пределах 87-90 рублей в ближайшие недели, и пока он снижается, можно купить валюту по интересным ценам. "Про запас" закупаться точно не стоит, если нет задачи разделить свои сбережения по корзинам валют.

Ориентир для доллара США на ближайшие недели - возьмем горизонт до конца марта, - 73-75 рублей, что тоже вполне благополучные рамки.