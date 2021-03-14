Опубликовано видео избиения игрока "Локомотива" футболистами "Чертаново"

Вчера появились сообщения о том, что Футболисты «Чертаново» избили 16-летнего игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ.



А вот видео момента драки, оказавшееся в нашем распоряжении 📹 pic.twitter.com/4pvekGHvxx — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения стадиона, на котором попала драка между игроками "Локомотива" и "Чертаново" после встречи Юношеской футбольной лиги-2.

Как следует из записей, которые оказались у Sport 24, потасовка произошла в подтрибунном помещении. Ранее стало известно, что в результате драки игрок "железнодорожников" Максим Шнапцев получил сотрясение мозга и перелом.

РФС обратился к клубам с разъяснениями, чтобы разобраться в случившемся. Также "Локомотив" опубликовал заявление, где было сказано, что совместно с правоохранительными органами "красно-зеленые" разбираются в инциденте и намерены добиться для нападавших наказания, "соответствующего тяжести совершенного ими поступка".