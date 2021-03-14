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14.03.2021 17:47
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео избиения игрока "Локомотива" футболистами "Чертаново"

Текст: Артур Нанян

В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения стадиона, на котором попала драка между игроками "Локомотива" и "Чертаново" после встречи Юношеской футбольной лиги-2.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Как следует из записей, которые оказались у Sport 24, потасовка произошла в подтрибунном помещении. Ранее стало известно, что в результате драки игрок "железнодорожников" Максим Шнапцев получил сотрясение мозга и перелом.

РФС обратился к клубам с разъяснениями, чтобы разобраться в случившемся. Также "Локомотив" опубликовал заявление, где было сказано, что совместно с правоохранительными органами "красно-зеленые" разбираются в инциденте и намерены добиться для нападавших наказания, "соответствующего тяжести совершенного ими поступка".

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