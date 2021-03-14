Якутский фильм "Пугало" собрал 10 млн рублей в российском прокате

Сборы фильма "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова в российском прокате превысили 10 миллионов рублей.

По данным единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, фильм успели посмотреть больше 32 тысяч зрителей. Уже в день премьеры он заработал 875 тысяч рублей, а за первый уикэнд собрал 4,8 миллиона рублей.

Картина получила на XXXI фестивале "Кинотавр" статуэтки за "лучший фильм", "лучшую киноактрису", а также спецпремию "Вера в кино" на международном кинофестивале в норвежском городе Тромсе.

Сейчас фильм претендует на три номинации кинопремии "НИКА": "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая женская роль".