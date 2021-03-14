На дно за историей Вселенной
Телескоп состоит из закрепленных на дне озера семи кластеров, на которых расположены гирлянды датчиков. Они свисают на тросах на глубине от 700 до почти 1300 метров. С помощью этих "сетей" ученые охотятся за одной из самых неуловимых элементарных частиц - нейтрино. С установкой сейчас на телескопе восьмого кластера он стал самым большим в Северном полушарии.
- Чтобы ответить на важнейшие вопросы мироздания, мы с помощью этого телескопа регистрируем нейтрино, которые образовались миллиарды лет назад при слиянии черных дыр и вспышках сверхновых, - говорит директор Объединенного института ядерных исследований в Дубне, академик Григорий Трубников. - Эти частицы интересны и физикам, и астрономам, и геологам, чтобы прогнозировать развитие небесных тел, в том числе и Земли. Ведь мы фиксируем и геонейтрино - образующиеся в земном ядре и пронизывающие всю толщу планет. Это позволит изучать строение Земли.
По словам Трубникова, у этой уникальной научной установки есть и важнейший прикладной аспект. Ведь те высокие технологии, которые разработаны для нейтринного телескопа, через несколько лет найдут применение в других сферах - ГЛОНАСС и GPS-навигаторы, диспетчеризация воздушных судов, распознавание образов, безопасность и т.д.
Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помимо чисто исследовательских проект решает и другие важные задачи, которые поставлены в Год науки. "Одна из них - это привлечение молодежи в науку, другая - развитие науки и образования в регионах, - подчеркнул он. - Байкальский нейтринный телескоп поможет решать обе. Когда такие международные важные проекты реализуются в регионах, это стимулирует школьников и студентов не покидать родные края. Не важно, где ты живешь, если ты можешь участвовать в большом и важном деле".
Почему для научных целей ученые выбрали именно Байкал? Здесь сошлись сразу несколько факторов. Прежде всего глубина, пресная и прозрачная вода. Дело в том, что датчикам необходима полная темнота, а значит, их следует опускать не менее, чем на 600 метров, чтобы исключить засветку. На Байкале нужные глубины и ровное дно начинаются недалеко от берега - Baikal-GVD установили всего в четырех километрах от побережья. Значит, кабель, который обеспечивает питание и передачу информации, не надо тянуть далеко. У зарубежных проектов эти расстояния измеряются десятками километров.
К тому же в соленой морской воде, поясняют ученые, присутствуют радиоактивные изотопы. Их излучение создает массу сложностей ученым, которые работают с нейтринными телескопами на Адриатике. А в сверхпресной байкальской воде такого фона нет. Ну и наконец, то, что озеро каждую зиму покрывается толстым льдом, способным выдерживать даже очень тяжелую технику - тоже серьезно упрощает задачу ученым и строителям.
На Байкале первый нейтринный телескоп появился еще в начале 90-х годов. Он был на порядок меньше нынешнего. С его помощью ученые отрабатывали технологии поиска частиц, алгоритмы обработки информации, накопили начальный массив данных. Baikal-GVD - это нейтринный телескоп второго поколения. Разрабатывать его начали в десятых годах, первый кластер установили в 2015-м.
Строит и эксплуатирует нейтринный телескоп Baikal-GVD международная коллаборация. В нее входят научные организации пяти стран - России, Германии, Чехии, Словакии и Польши. Но интерес к проекту проявляют и другие страны. Чтобы открыть вход другим странам и коллективам в коллаборацию, Минобрнауки России и Объединенный институт ядерных исследований подписали меморандум о совместном развитии проекта. Как подчеркивают в ОИЯИ, результаты, полученные телескопом после обработки, станут доступны ученым всего мира.
Байкальский нейтринный телескоп является частью международной сети наблюдений за нейтрино. В нее входят работающий в Антарктиде американский телескоп IceCube и расположенный в Средиземном море телескоп KM3NET.