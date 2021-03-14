В Ставрополе арестован подозреваемый во взятках зампред правительства

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения заместителю председателя правительства Ставропольского края Александру Золотареву, которого подозревают во получении взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей. Как в воскресенье сообщает ТАСС, чиновник арестован на два месяца.

- Избрать в отношении Золотарева Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года, - передает агентство слова судьи.

Как сообщалось ранее, Александр Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя 12 марта. Следствие считает, что мужчина с 2017 года вместе с заместителем министра, а впоследствии министром строительства и архитектуры Ставрополья Алексеем Когарлыцким получил взятки от застройщиков на сумму около 63 миллионов рублей.

Сам Когарлыцкий был задержан в 2019 году, против него в регионе возбуждено семь уголовных дел о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями.