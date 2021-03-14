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Рубрика: В мире

СМИ: Власти введут новые ограничения на Олимпийских играх в Токио

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Японские власти попросят лидеров зарубежных государств и министров иностранных правительств ограничить число сопровождающих их лиц при посещении Токио во время проведения летней Олимпиады. Такие меры будут приняты из-за угрозы распространения коронавируса, передает издание Tokyo Shimbun.

Фото: REUTERS
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В настоящее время рассматривается вариант, при котором в группе сопровождения главы государства должно находиться не более одиннадцати человек, а руководителя ведомства - не более четырех. Для въезда на японскую территорию президентам зарубежных стран и премьер-министрам иностранных правительств необходимо будет предоставить справку о прохождении ими в течение 72 часов до прибытия в Страну восходящего солнца тестирования на COVID-19. Кроме того, почетным гостям турнира запретят встречаться со спортсменами и передвигаться на общественном транспорте. За иностранными делегациями закрепят японских чиновников, которые будут следить за надлежащим выполнением приезжими санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее стало известно, что японское правительство из-за коронавируса не собирается приглашать зарубежных зрителей на летнюю Олимпиаду. Население островного государства с опаской относится к перспективам организации турнира из-за распространения инфекции и в подавляющем большинстве выступает за отмену или новый перенос соревнований.

Напомним, что 25 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня. Бегуны пронесут факел по территории всех 47 регионов островного государства и 23 июля прибудут в Токио. Игры должны состояться в период с 23 июля по 8 августа.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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