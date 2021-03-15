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Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня

Новости
    15.03.2021, 17:08
Текст:   Олег Усков

32-летняя российская актриса Кристина Асмус, месяцами бывшая в центре скандального внимания - после эротической сцены в триллере "Текст", вновь прокомментировала отношения с бывшим мужем, комиком Гариком "Бульдогом" Харламовым.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
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Напомним: через некоторое время после премьеры "Текста" актеры под дикий "хайп" сначала расстались, а потом официально развелись.

"Всё сложно. Он очень обижен на меня", - ответила Кристина подписчикам своего Instagram в рамках марафона "вопрос-ответ", не вдаваясь, впрочем, в детали. И далее признавшись, что не планирует ограничивать себя одним ребенком (у Асмус и Харламова в 2014 году родилась дочь Анастасия), так как выросла в многодетной семье.

"Дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше. А там как Бог даст. Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми", - написала артистка.

Отметив, что не понимает и не любит нынешнего поветрия давать детям "модные необычные имена" и выступает "за простые русские".

После актриса сообщила, что хотела бы сыграть лесбиянку, намекнула, что в настоящее время не свободна - в плане личной жизни, и только после развода поняла, какая она, оказывается, красавица. Также, по словам девушки, ей "пофиг" на волны интернет-"хейтерства" так как у нее на него выработался иммунитет.

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