Автомобили Lada в очередной раз стали дороже

Спустя два месяца после первого повышения в 2021 году АвтоВАЗ снова скорректировал прайс-листы на модели Lada: с 15 марта автомобили российской марки стали дороже в среднем на 2%.

Так, Lada Niva Legend стоит теперь от 607 900 до 692 900 рублей - прибавка составила 8 тысяч, "пятидверка" прибавила больше - 14 тысяч, и теперь стоить от 658 900 рублей.

Lada Granta Cross стала дороже на 16 000 рублей (от 631 900 рублей), остальные члены семейства - на 11 тысяч: седан, например, с 15 марта не купить дешевле 510 900 рублей.

Корректировка цен не обошла стороной едва успевший выйти на рынок Lada Largus: 704 900 рублей - новая цена на 5-местный универсала, версия Cross стоит теперь от 879 900 рублей, а фургон - от 699 900 рублей. Таким образом, Largus прибавил 14 000 рублей во всех версиях.

Lada Niva Travel и Xray стали дороже на 15 000 рублей: цены на машины стартуют от 762 900 и 694 900 рублей соответственно. Xray Cross можно купить от 805 900 рублей.

Больше всего в цене подросли представители семейства Lada Vesta - плюс 20 тысяч: седан стоит от 723 900 рублей, универсал - от 810 900 рублей.