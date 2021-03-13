Новый Lada Largus: все отличия от старого

АвтоВАЗ провел первый серьезный рестайлинг семейства Largus - переднюю часть универсала и фургона привели к фирменному "икс-стилю", изменился базовый двигатель, а в салоне появилась другая передняя панель, новые сиденья. Стало ли лучше, мы разбирались на дорогах Краснодарского края.

Пассажирский универсал и грузовой фургон на базе французско-румынского седана Renault (Dacia) Logan появились в 2006 году, спустя 6 лет автомобиль начал собираться в Тольятти. Он получил ладью на решетку радиатора и новое название - Lada Largus. И за прошедшие годы в нем не изменилось практически ничего.

Рестайлинг, который мы получили в этом году, по всей видимости, стал первым и последним. У себя на родине Logan MCV вслед за седаном Logan и хэтчбеком Sandero переезжает на новую модульную платформу альянса Renault-Nissan CMF-B - постепенно она должна будет вытеснить модели на устаревшей платформе B0 и на российском рынке.

Итак, что же нового принес нам новый Largus? В отличии от другой "вазовской" новинки, Lada Niva Travel, он изменился только спереди, кормовая часть осталась прежней. Бампер, передние крылья, капот, фары головного света - машина получила "икс-дизайн" в духе текущей линейки марки, от которого Lada скоро начнет отходить. Largus стал последней моделью бренда, над внешностью которой работал Стив Маттин - в начале года британец покинул компанию.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

И получилось у него, прямо скажем, ничего. Если раньше фургон и универсал были унифицированы с Logan первого поколения, моделью начала тысячелетия, то теперь они выглядят относительно современно - хотя бы спереди. И уже тут можно начать перечисление моделей, с которыми дополнительно унифицировался Largus. Например, фары здесь от Logan/Sandero 2-го поколения.

Оптика давно известная, на галогеновых лампах и лампах накаливания, светодиодов бюджетному автомобилю не положено даже в опционном порядке. Повторители поворотников пропали с крыльев и переехали на зеркала заднего вида - их взяли с Lada Vesta. В АвтоВАЗе утверждают, что это улучшило аэродинамику и обзорность. Сами зеркала с подогревом и регулируются с шайбы, складывать их придется вручную.

Форсунки омывателей переставили на пластиковое жабо на кромке капота, хотя проблему с их обледенением это все-таки не решит. На этом внешние изменения почти заканчиваются: еще появилась новая антенна и камера заднего вида, но эта опция не для всех. Глазок камеры без омывателя, хотя он есть у той же "Нивы".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Главные изменения Largus-2021 - в салоне. Буквально на прошлой неделе мы знакомились с новым Duster, который переехал в новый кузов и получил интерьер от Arkana. Так вот, старый салон "Дастера" теперь в "Ларгусе". И эту полумеру можно считать жирным плюсом. Эргономика нулевых сменилась на эргономику ранних десятых.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Элементы управления расположены чуть удобнее, чем раньше, хотя до идеала все еще далеко. Экран мультимедийной системы расположен слишком низко, кнопки управления подогревом сидений - еще ниже, до них надо тянуться длинными руками. Шайба управления зеркалами расположена под ручкой стояночного тормоза.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В Lada услышали требования владельцев модели и сделали подлокотник: стационарный, с маленьким ящичком для мелочей под крышкой. Из-за того, что подлокотник не двигается, ставить машину на ручник не очень удобно, нужно иметь гибкие конечности и крепкую спину, чтобы все время наклоняться.

Стоит помнить, что Largus предлагается исключительно с "механикой", поэтому решение выглядит спорным. Зато кнопки управления стеклоподъемниками встали на законное место на дверных картах, сами подъемники все еще без доводчиков.

Еще одним важным нововведением рестайлинга стали иные передние кресла: они перекочевали в Largus с еще одной соплатформенной модели - Lada Xray. Есть регулировка по высоте, в максимальном положении можно ласково тереться макушкой о потолок. Профиль спинок с боковой поддержкой, но сверхудобными кресла не стали: в дальней дороге устаешь чуть позже, но все равно устаешь.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Руль - от Lada Vesta, с кнопками и всем прочим. По высоте регулируется, по вылету - нет. Комбинация приборов - тоже "вестовская", но с белой подсветкой. Мультимедийная система с крупным сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Нижним комплектациям таких вещей, естественно, не положено, в базе аудиосистемы нет вообще.

Появились новые "зимние" опции - многоступенчатый подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла (!), обогрев руля и подушек второго ряда.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Сам второй ряд остался неизменным. Посадка высокая, места для ног немного, в третьем ряду в семиместной конфигурации по неизвестной причине ногам просторнее.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В багажнике тоже все по-прежнему. У пятиместной машины места в грузовом отделении вагон (560 литров), в семиместной - маленькая тележка (135 литров).

Но вернемся к передней части, откроем капот: двигателей по-прежнему два, это 1,6-литровый восьмиклапанный мотор ВАЗ-11182 (90 л.c.) и шестнадцатиклапанный ВАЗ-21129 (106 л.c.) с тем же объемом. Оба двигателя состыкованы с 5-ступенчатой МКПП.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Восьмиклапанный двигатель в АвтоВАЗе называют новым - он пришел на смену агрегату с индексом ВАЗ-11189. Мощность подросла незначительно, на 3 лошадиные силы, зато выросла тяга на низах, владельцы "Ларгусов" это смогут заметить.

Крутящий момент на 1000 об/мин вырос со 103 до 112 Нм. Всего в мотор внесли почти 50 изменений. Из важного - из-за иной клапанной группы клапаны теперь не нужно регулировать до пробега в 90 тыс. км. Минимально снизился расход топлива и шумность, лишним это не будет.

Кстати, этот же мотор теперь будет стоять и в самой бюджетной машине бренда - в Lada Granta. К слову, под капотом теперь стоит новый уплотнитель, а вот дополнительной шумоизоляции на моторном щите по-прежнему нет. Но в целом, как рассказывают представители марки, шумоизоляцию удалось чуть улучшить (для старшей комплектации). По части ходовой изменений никаких, поведение машины не изменилось.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Зато изменились цены - они подросли на 30 и более тысяч рублей. Базовый пятиместный универсал с 90-сильным мотором в комплектации Classic обойдется в 690 900 рублей. В нем есть одна подушка безопасности, дневные ходовые огни, борткомпьютер с указанием температуры и центральный замок. На этом список роскоши заканчивается. В комплектации Comfort (от 790 900 рублей) появляются эйрбег для пассажира, кондиционер, аудиосистема, круиз-контроль, подогрев передних сидений и еще несколько необходимых вещей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Доплата за 106-сильный мотор для этой комплектации - всего 20 тысяч рублей. Дополнить автомобиль третьим рядом можно за 27 тысяч рублей. Версия Luxe (от 884 900 рублей) оснащается уже только старшим двигателем, еще в ней появляются семидюймовая мультимедийная система, задний парктроник с камерой заднего вида, тот самый подлокотник и 15-дюймовые литые диски.

Еще есть версия Lada Largus Cross - примерно все то же самое, но с пластиковой защитой по кругу. "Кросс"-версия недоступна в младшей комплектации, цены на Comfort на 16-х литых дисках стартуют с отметки в 865 900 рублей, прайс на самый дорогой в линейке автомобиль без учета дополнений Largus Cross Luxe - от 924 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

У фургона комплектации две: Classic (от 685 900 рублей) и Comfort (от 780 900 рублей). Плюс те же 20 тысяч - за 16-клапанный мотор. Мультимедиа и часть зимних опций - за доплату.

И как бы не увеличивалась цена на Largus - его все равно будут брать. Универсал в семиместной конфигурации - все еще самый доступный на рынке, если не смотреть в сторону вторички. Грузовая версия - тоже одна из самых бюджетных, после ухода Renault Dokker у нее стало на одного конкурента меньше. В 2020 году пассажирский Largus разошелся тиражом в 37 тысяч экземпляров, в топ-10 самых продаваемых на отечественном рынке он обогнал даже родственные Logan и Duster.

Естественно, рестайлинг стал косметическим, но все равно пошел пожилой машине на пользу: она осовременилась внешне, улучшилась эргономически и получила ряд недоступных прежде опций. Подорожала, да, но сейчас дорожает даже сахар.