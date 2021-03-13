Новый Lada Largus: все отличия от старого

Пассажирский универсал и грузовой фургон на базе французско-румынского седана Renault (Dacia) Logan появились в 2006 году, спустя 6 лет автомобиль начал собираться в Тольятти. Он получил ладью на решетку радиатора и новое название - Lada Largus. И за прошедшие годы в нем не изменилось практически ничего.
Рестайлинг, который мы получили в этом году, по всей видимости, стал первым и последним. У себя на родине Logan MCV вслед за седаном Logan и хэтчбеком Sandero переезжает на новую модульную платформу альянса Renault-Nissan CMF-B - постепенно она должна будет вытеснить модели на устаревшей платформе B0 и на российском рынке.
Итак, что же нового принес нам новый Largus? В отличии от другой "вазовской" новинки, Lada Niva Travel, он изменился только спереди, кормовая часть осталась прежней. Бампер, передние крылья, капот, фары головного света - машина получила "икс-дизайн" в духе текущей линейки марки, от которого Lada скоро начнет отходить. Largus стал последней моделью бренда, над внешностью которой работал Стив Маттин - в начале года британец покинул компанию.
И получилось у него, прямо скажем, ничего. Если раньше фургон и универсал были унифицированы с Logan первого поколения, моделью начала тысячелетия, то теперь они выглядят относительно современно - хотя бы спереди. И уже тут можно начать перечисление моделей, с которыми дополнительно унифицировался Largus. Например, фары здесь от Logan/Sandero 2-го поколения.
Оптика давно известная, на галогеновых лампах и лампах накаливания, светодиодов бюджетному автомобилю не положено даже в опционном порядке. Повторители поворотников пропали с крыльев и переехали на зеркала заднего вида - их взяли с Lada Vesta. В АвтоВАЗе утверждают, что это улучшило аэродинамику и обзорность. Сами зеркала с подогревом и регулируются с шайбы, складывать их придется вручную.
Форсунки омывателей переставили на пластиковое жабо на кромке капота, хотя проблему с их обледенением это все-таки не решит. На этом внешние изменения почти заканчиваются: еще появилась новая антенна и камера заднего вида, но эта опция не для всех. Глазок камеры без омывателя, хотя он есть у той же "Нивы".
Главные изменения Largus-2021 - в салоне. Буквально на прошлой неделе мы знакомились с новым Duster, который переехал в новый кузов и получил интерьер от Arkana. Так вот, старый салон "Дастера" теперь в "Ларгусе". И эту полумеру можно считать жирным плюсом. Эргономика нулевых сменилась на эргономику ранних десятых.
Элементы управления расположены чуть удобнее, чем раньше, хотя до идеала все еще далеко. Экран мультимедийной системы расположен слишком низко, кнопки управления подогревом сидений - еще ниже, до них надо тянуться длинными руками. Шайба управления зеркалами расположена под ручкой стояночного тормоза.
В Lada услышали требования владельцев модели и сделали подлокотник: стационарный, с маленьким ящичком для мелочей под крышкой. Из-за того, что подлокотник не двигается, ставить машину на ручник не очень удобно, нужно иметь гибкие конечности и крепкую спину, чтобы все время наклоняться.
Стоит помнить, что Largus предлагается исключительно с "механикой", поэтому решение выглядит спорным. Зато кнопки управления стеклоподъемниками встали на законное место на дверных картах, сами подъемники все еще без доводчиков.
Еще одним важным нововведением рестайлинга стали иные передние кресла: они перекочевали в Largus с еще одной соплатформенной модели - Lada Xray. Есть регулировка по высоте, в максимальном положении можно ласково тереться макушкой о потолок. Профиль спинок с боковой поддержкой, но сверхудобными кресла не стали: в дальней дороге устаешь чуть позже, но все равно устаешь.
Руль - от Lada Vesta, с кнопками и всем прочим. По высоте регулируется, по вылету - нет. Комбинация приборов - тоже "вестовская", но с белой подсветкой. Мультимедийная система с крупным сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Нижним комплектациям таких вещей, естественно, не положено, в базе аудиосистемы нет вообще.
Появились новые "зимние" опции - многоступенчатый подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла (!), обогрев руля и подушек второго ряда.
Сам второй ряд остался неизменным. Посадка высокая, места для ног немного, в третьем ряду в семиместной конфигурации по неизвестной причине ногам просторнее.
В багажнике тоже все по-прежнему. У пятиместной машины места в грузовом отделении вагон (560 литров), в семиместной - маленькая тележка (135 литров).
Но вернемся к передней части, откроем капот: двигателей по-прежнему два, это 1,6-литровый восьмиклапанный мотор ВАЗ-11182 (90 л.c.) и шестнадцатиклапанный ВАЗ-21129 (106 л.c.) с тем же объемом. Оба двигателя состыкованы с 5-ступенчатой МКПП.
Восьмиклапанный двигатель в АвтоВАЗе называют новым - он пришел на смену агрегату с индексом ВАЗ-11189. Мощность подросла незначительно, на 3 лошадиные силы, зато выросла тяга на низах, владельцы "Ларгусов" это смогут заметить.
Крутящий момент на 1000 об/мин вырос со 103 до 112 Нм. Всего в мотор внесли почти 50 изменений. Из важного - из-за иной клапанной группы клапаны теперь не нужно регулировать до пробега в 90 тыс. км. Минимально снизился расход топлива и шумность, лишним это не будет.
Кстати, этот же мотор теперь будет стоять и в самой бюджетной машине бренда - в Lada Granta. К слову, под капотом теперь стоит новый уплотнитель, а вот дополнительной шумоизоляции на моторном щите по-прежнему нет. Но в целом, как рассказывают представители марки, шумоизоляцию удалось чуть улучшить (для старшей комплектации). По части ходовой изменений никаких, поведение машины не изменилось.
Зато изменились цены - они подросли на 30 и более тысяч рублей. Базовый пятиместный универсал с 90-сильным мотором в комплектации Classic обойдется в 690 900 рублей. В нем есть одна подушка безопасности, дневные ходовые огни, борткомпьютер с указанием температуры и центральный замок. На этом список роскоши заканчивается. В комплектации Comfort (от 790 900 рублей) появляются эйрбег для пассажира, кондиционер, аудиосистема, круиз-контроль, подогрев передних сидений и еще несколько необходимых вещей.
Доплата за 106-сильный мотор для этой комплектации - всего 20 тысяч рублей. Дополнить автомобиль третьим рядом можно за 27 тысяч рублей. Версия Luxe (от 884 900 рублей) оснащается уже только старшим двигателем, еще в ней появляются семидюймовая мультимедийная система, задний парктроник с камерой заднего вида, тот самый подлокотник и 15-дюймовые литые диски.
Еще есть версия Lada Largus Cross - примерно все то же самое, но с пластиковой защитой по кругу. "Кросс"-версия недоступна в младшей комплектации, цены на Comfort на 16-х литых дисках стартуют с отметки в 865 900 рублей, прайс на самый дорогой в линейке автомобиль без учета дополнений Largus Cross Luxe - от 924 900 рублей.
У фургона комплектации две: Classic (от 685 900 рублей) и Comfort (от 780 900 рублей). Плюс те же 20 тысяч - за 16-клапанный мотор. Мультимедиа и часть зимних опций - за доплату.
И как бы не увеличивалась цена на Largus - его все равно будут брать. Универсал в семиместной конфигурации - все еще самый доступный на рынке, если не смотреть в сторону вторички. Грузовая версия - тоже одна из самых бюджетных, после ухода Renault Dokker у нее стало на одного конкурента меньше. В 2020 году пассажирский Largus разошелся тиражом в 37 тысяч экземпляров, в топ-10 самых продаваемых на отечественном рынке он обогнал даже родственные Logan и Duster.
Естественно, рестайлинг стал косметическим, но все равно пошел пожилой машине на пользу: она осовременилась внешне, улучшилась эргономически и получила ряд недоступных прежде опций. Подорожала, да, но сейчас дорожает даже сахар.