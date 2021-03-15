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15.03.2021 07:10
Рубрика: Культура

На "Грэмми" выбрали лучшую песню года

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Композиция I Can't Breathe американской исполнительницы Габриеллы Уилсон завоевала "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года". Трансляцию церемонии вел телеканал CBS.

Фото: REUTERS/ Jeff Haynes
Бейонсе стала лидером по номинациям на "Грэмми"

На победу в этой категории также претендовали песни: Everything I Wanted Билли Айлиш, Black Parade Бейонсе, Cardigan Тейлор Свифт, The Box рэпера Roddy Ricch, Circles певца Post Malone, Don't Start Now певицы Дуа Липы и If the World Was Ending, которую исполняли дуэт канадца JP Saxe и американки Джулии Майклз, пишет РИА Новости.

Напомним, что 63-я церемония вручения наград ежегодной премии "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоялась накануне вечером в Лос-Анджелесе. По правилам, участвовать в ней могут лучшие записи, композиции и исполнители последнего условного года, который исчисляется с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

Добавим, что изначально церемония была запланирована на 31 января этого года, однако в начале января организаторы перенесли ее из-за резкого увеличения числа случаев COVID-19 в Лос-Анджелесе.

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