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15 марта 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12 марта 2021 года № 14-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 12 марта 2021 г.
Опубликован 15 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 05.03.2021 № 13-пг) следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 14 слова "из числа граждан, указанных в абзаце первом пункта 11.1 настоящего постановления, а также" исключить;

2) подпункт 14 пункта 17 признать утратившим силу;

3) в абзаце третьем пункта 18.1 слова "до 3 человек" заменить словами "до 10 человек".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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