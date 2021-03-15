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15.03.2021 09:38
Рубрика: Легковые авто

Новый кросс-хэтч Kia EV6 остался без "тигриного носа"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Показ новой модели - Kia EV6 - сопровождался новым манифестом дизайна корейской марки, который получил название Opposite United ("единство противоположностей"). Фирменный "тигриный нос" авторства Питера Шрайера становится частью истории, но не исчезает полностью.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Первым представителем философии "Единство противоположностей" стал электрический приподнятый хэтчбек Kia EV6, которому вместо тигриного носа достался Digital Tiger Face (с англ. - "цифровое лицо тигра"). Этот элемент станет характерным для будущих моделей марки.

Что это такое, до конца понимает, пожалуй, лишь шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб, разработавший концепцию, но если описывать её в общих словах, то в автомобиле должен угадываться хищник, и немалую роль в этом играет "взгляд", образованный "острыми" линиями дневных ходовых огней.

В компании рассказали, что дизайн задней части призван обеспечить максимальную аэродинамику. Характерным элементом "кормы" является двойной спойлер: крупный расположен над стеклом - с него воздушный поток перенаправляется на спойлер над фонарём, проходящий через всю ширину задней части EV6.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia EV6 получил единый дисплей приборной панели и мультимедиа, характерно минимальное количество физических клавиш. Тонкие сиденья имеют отделку из переработанного пластика.

Больше подробностей расскажут в этом месяце - на полноформатной презентации Kia EV6.

Ожидается, что в техническом плане EV6 повторит Hyundai Ioniq 5.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia