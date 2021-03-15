Новый кросс-хэтч Kia EV6 остался без "тигриного носа"

Показ новой модели - Kia EV6 - сопровождался новым манифестом дизайна корейской марки, который получил название Opposite United ("единство противоположностей"). Фирменный "тигриный нос" авторства Питера Шрайера становится частью истории, но не исчезает полностью.

Первым представителем философии "Единство противоположностей" стал электрический приподнятый хэтчбек Kia EV6, которому вместо тигриного носа достался Digital Tiger Face (с англ. - "цифровое лицо тигра"). Этот элемент станет характерным для будущих моделей марки.

Что это такое, до конца понимает, пожалуй, лишь шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб, разработавший концепцию, но если описывать её в общих словах, то в автомобиле должен угадываться хищник, и немалую роль в этом играет "взгляд", образованный "острыми" линиями дневных ходовых огней.

В компании рассказали, что дизайн задней части призван обеспечить максимальную аэродинамику. Характерным элементом "кормы" является двойной спойлер: крупный расположен над стеклом - с него воздушный поток перенаправляется на спойлер над фонарём, проходящий через всю ширину задней части EV6.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia EV6 получил единый дисплей приборной панели и мультимедиа, характерно минимальное количество физических клавиш. Тонкие сиденья имеют отделку из переработанного пластика.

Больше подробностей расскажут в этом месяце - на полноформатной презентации Kia EV6.

Ожидается, что в техническом плане EV6 повторит Hyundai Ioniq 5.