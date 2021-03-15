В Красноярске объявили в розыск главу ООО, поставлявшего в школы салаты

Следствие объявило в розыск руководительницу предприятия в Красноярске, которое занималось первичной переработкой и упаковкой овощей из сельскохозяйственного производственного кооператива, которыми в итоге отравились школьники из двух районов города.

Об этом сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

47-летняя женщина объявлена в розыск, поскольку до настоящего времени ее местонахождение не установлено, уточнили в правоохранительном ведомстве.

Ранее сообщалось, что председателю сельскохозяйственного производственного кооператива, в овощехранилищах которого обнаружили возбудителей иерсиниоза, предъявлено обвинение.