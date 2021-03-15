В Омске будут судить отца, истязавшего двоих детей

Новости

Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию 14:28
Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне 14:20
Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов 14:20
В Москве задержана звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина 14:12
Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok 14:09
Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов 14:08
На западе Крыма создадут новый туристический кластер 13:55
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии 13:54
В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников 13:53
Петербурженка с тортом в виде "Хищника" победила в конкурсе кондитеров 13:53
В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов 13:50
Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин 13:50
Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей 13:48
Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин 13:45
В РФС проведут расследование в отношении подозреваемых в допинге игроков 13:42
Российско-белорусские военные учения начались под Нижним Новгородом 13:40
Глава астраханской таможни задержан за превышение полномочий 13:36
Песков рассказал об обсуждении кандидатуры нового госсекретаря Союзного государства 13:32
Бывшего начальника отдела петербургской таможни задержали за взятку 13:23
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей 13:23
Депутат МГД Степан Орлов: Объемы жилищного строительства в Москве уверенно растут 13:21
Экспортная пошлина на нефть с апреля вырастет на 8 долларов 13:17
Путин пообщается с крымчанами 18 марта 13:08
В Москве начали скупать недвижимость дороже миллиона долларов 13:08
В Гидрометцентре рассказали, где ждать подтопления дач и частных домов 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

В Омске будут судить отца, истязавшего двоих детей

Текст: Наталья Граф (Омск)

СК завершил расследование уголовного дела в отношении омича, жестоко избивавшего 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына.

Нижнекамцу, избивавшему беременных, дали шесть лет колонии

- По инициативе следствия судом 5 марта 2021 года обвиняемый был лишен родительских прав, - сообщает СУ СКР по Омской области. - В настоящее время малолетние дети находятся с матерью.

45-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и их истязании.

Напомним, полтора месяца назад в интернете появилась видеозапись, на которой разъяренный мужчина с размаху бьет об пол девочку и мальчика. Как выяснилось, избиение детей сняла на камеру мобильного телефона их мать. Опасаясь мужа, она побоялась обратиться за помощью в полицию, но скинула видео родственникам.

В этот же день следователи и полицейские установили личность истязателя и задержали его. Дети рассказали, что отец издевался над ними на протяжении нескольких месяцев - избивал за малейшую провинность.

- В инспекцию по делам несовершеннолетних и в департамент образования были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, выразившихся в недостаточном контроле за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
Мишустин выделил на водоснабжение Крыма 3,2 млрд
За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах
Пекин призвал Киев не политизировать отношения компаний из КНР с Крымом
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег