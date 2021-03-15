В Омске будут судить отца, истязавшего двоих детей

СК завершил расследование уголовного дела в отношении омича, жестоко избивавшего 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына.

- По инициативе следствия судом 5 марта 2021 года обвиняемый был лишен родительских прав, - сообщает СУ СКР по Омской области. - В настоящее время малолетние дети находятся с матерью.

45-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и их истязании.

Напомним, полтора месяца назад в интернете появилась видеозапись, на которой разъяренный мужчина с размаху бьет об пол девочку и мальчика. Как выяснилось, избиение детей сняла на камеру мобильного телефона их мать. Опасаясь мужа, она побоялась обратиться за помощью в полицию, но скинула видео родственникам.

В этот же день следователи и полицейские установили личность истязателя и задержали его. Дети рассказали, что отец издевался над ними на протяжении нескольких месяцев - избивал за малейшую провинность.

- В инспекцию по делам несовершеннолетних и в департамент образования были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, выразившихся в недостаточном контроле за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.