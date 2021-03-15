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15.03.2021 08:55
Рубрика: В мире

Депутат Рады Рабинович: Китай изменил позицию по Крыму

Текст: Диана Ковалева

Китай сохранял нейтральную позицию по Крыму, но теперь передумал и направил свою делегацию на полуостров для налаживания отношений в ответ на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич". Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Фото: РИА Новости
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"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич". Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений", - заявил Рабинович на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что во время своего визита китайские бизнесмены договорились налаживать отношения с крымскими коллегами, наметили план действий в области туризма и поездок граждан КНР на полуостров на лечение и заявили о своей готовности в больших объемах инвестировать в крымский курортный бизнес.

Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что полуостров привлекает инвесторов своим рекреационным потенциалом, а китайских предпринимателей интересует, кроме всего прочего, крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК. По его словам, в рамках визита китайская делегация проведет также переговоры с представителями органов власти.

Ранее Киев заявил о своем намерении национализировать предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Китай призвал Украину соблюдать интересы инвесторов. В Пекине уже неоднократно заявляли о том, что украинская власть экспроприировала инвестиции безнесменов из КНР, а также нарушила другие права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами от октября 1992 года.

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